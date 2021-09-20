Шестилетняя девочка умерла в результате ДТП в Тюмени

В Тюмени случилось ДТП, жертвой которого стала шестилетняя девочка. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

Авария произошла на пересечении улиц Малыгина и Холодильная. Водитель Volkswagen не пропустил иномарку Kia, которая резко свернула и наехала на целую семью из четырех человек. Мужчина не получил травм, а его беременная супруга и две дочери пострадали. Их доставили в больницу. В областном Депздраве рассказали, что старшая из девочек умерла.