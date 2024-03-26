26 марта 2024, 16:41
Шестилетняя девочка умерла в реанимации после обстрела Каховки
Сальдо: пострадавшая при обстреле Каховки девочка умерла в больнице
Скончалась девочка, попавшая в реанимацию после обстрела жилых домов Каховки, который ВСУ устроили 25 марта. О смерти ребенка в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он принес глубокие соболезнования близким погибшей, а также заверил, что семья ребенка получит всю необходимую материальную и моральную поддержку.
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«Также заверяю всех, что режим Зеленского сполна заплатит за убийства детей», — подчеркнул губернатор региона.
Погибшей девочке было шесть лет.
Во время обстрела Каховки 25 марта одна из ракет ВСУ попала в жилой дом, в результате ребенок получил смертельные травмы. Также был уничтожен один из объектов торговли. Супермаркет и магазины поблизости получили повреждения.
Также пострадал газораспределительный пункт, из-за чего несколько населенных пунктов округа остались без газа. В Каховке, помимо этого, фиксировали проблемы с электроснабжением.
ВСУ
Херсонская область
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