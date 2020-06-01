Шестилетняя девочка пропала во время рыбалки с отцом в Крыму

В Крыму уже почти сутки ищут шестилетнюю девочку, которая пропала, пока отец с приятелями выпивал на рыбалке. Спасатели рассказали, что ребенка последний раз видели в районе Северо-Крымского канала, возле поселка Ленино.

В крымском управлении МЧС рассказали, что к ним сообщение о пропаже ребенка поступило в 00:40 1 июня. На поиски ребенка отправили 55 человек и 15 единиц техники. Девочку ищут не только спасатели МЧС, но и отряд «Лиза Алерт», общественная организация «Ленинский союз ветеранов Афганистана» воинов-интернационалистов и Ленинский производственный участок ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство».

К месту исчезновения ребенка отправили водолазов и кинологов. К поискам привлекли беспилотники.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали ТАСС, что пропала девочка по имени Карина. Сейчас там собирают штаб. Приметы ребенка распространяют через соцсети.

31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку на Северо-Крымский канал. Взрослые стали распивать спиртные напитки и оставили малышку без присмотра, так что не заметили, как она пропала. Следователи рассказали, что об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила бабушка Карины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.