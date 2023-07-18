Происшествия 18 июля 2023, 22:50 Шестилетняя девочка пропала во время прогулки в Ростовской области Полиция приступила к поискам шестилетней девочки, которую увел незнакомец в Шахтах Pxhere

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В городе Шахты Ростовской области полицейские начали поиски шестилетней девочки. Ребенка с детской площадки увел незнакомец, сообщил представитель ГУ МВД России по региону в комментарии РИА «Новости».

Шестилетняя девочка 18 июля около 16:30 ушла с детской площадки у дома № 16 по улице Хабарова, отметили в МВД. Предположительно, девочка была в сопровождении мужчины, личность которого устанавливается.

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Авторы Telegram-канала «Это Ростов! — Новости Ростов-на-Дону- 161» разместили видео, на котором мужчина, предположительно, покупает девочки сладости. Затем ребенок и неизвестный вместе вышли на улицу. После этого девочку никто не видел.

Предварительно, девочка играла на площадке, пока бабушка одевала ее младшего брата. Тогда к ней и подошел неизвестный мужчина.

Рост девочки около 130 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы ниже плеч, собраны в два хвоста. Ребенок был одет в оранжевый или бежевый топ и джинсовые шорты. С собой у нее был рюкзак светлого цвета.

Также представитель МВД назвал приметы неизвестного мужчины, с которым, предположительно, ушел ребенок. Его рост около 180 сантиметров, телосложение среднее, короткая стрижка. Мужчина был одет в голубые джинсовые шорты, синюю футболку, кроссовки черного цвета с белыми вставками, также на нем были солнцезащитные очки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки сотрудники МВД попросили обратиться в полицию.