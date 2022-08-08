Шестилетняя девочка пострадала от падения камня в Челябинской области

Инцидент с участием шестилетнего ребенка произошел накануне в парке Таганай в Челябинской области. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

По словам матери потерпевшей, во время экскурсии по парку на одной из троп оторвался кусок скалы и ударил девочку по голове. Ребенок на время потерял сознание.

Прибывшие на место ЧП спасатели забрали пострадавшую и отвезли медикам. У девочки обнаружены признаки серьезной травмы головы.