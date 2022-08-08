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    08 августа 2022, 12:06

    Шестилетняя девочка пострадала от падения камня в Челябинской области

    Оксана Лавнюженко

    Инцидент с участием шестилетнего ребенка произошел накануне в парке Таганай в Челябинской области. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

    По словам матери потерпевшей, во время экскурсии по парку на одной из троп оторвался кусок скалы и ударил девочку по голове. Ребенок на время потерял сознание.

    Прибывшие на место ЧП спасатели забрали пострадавшую и отвезли медикам. У девочки обнаружены признаки серьезной травмы головы.