Происшествия 02 сентября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Шестилетняя девочка попала под машину в Иванове

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В Иванове случилось ДТП с участием отечественного авто ВАЗ-21144, передает «Царьград».

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Авария произошла в минувшую среду в Московском районе.19-летний водитель легковушки сбил шестилетнюю девочку. Госпитализация ей не потребовалась. Тестирование показало, что автомобилист был трезв.

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