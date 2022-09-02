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Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

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Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 05:19

Германии предрекли массовые протесты осенью

Здоровье

04 сентября 2022, 04:57

Названы продукты для поддержания иммунитета осенью

Мир

04 сентября 2022, 04:56

Мигранты утонули в реке на границе Мексики и США — СМИ

Спецоперация

04 сентября 2022, 04:35

Власти Запорожья заявили о поступающих угрозах учителям Энергодара со стороны Украины

Происшествия

04 сентября 2022, 04:33

Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке

Мир

04 сентября 2022, 04:16

Трамп назвал Байдена и его окружение «врагами государства»

Происшествия

02 сентября 2022, 13:03

Шестилетняя девочка попала под машину в Иванове

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В Иванове случилось ДТП с участием отечественного авто ВАЗ-21144, передает «Царьград».

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Авария произошла в минувшую среду в Московском районе.19-летний водитель легковушки сбил шестилетнюю девочку. Госпитализация ей не потребовалась. Тестирование показало, что автомобилист был трезв.

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