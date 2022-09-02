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Шестилетняя девочка попала под колеса ВАЗ в Московском районе Иванова

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Серьезное ДТП произошло в Московском районе Иванова 31 августа.. Там маленькая девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Ивановской области.

ВАЗ-21144, за рулем которого находился 19-летний водитель, наехал на шестилетнюю девочку. Ребенок выбежал на дорогу, из-за чего водитель не успел среагировать.

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Госпитализация ребенку не понадобилась. В ходе тестирования удалось установить, что водитель в момент ДТП был трезвым.

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