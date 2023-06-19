Происшествия 19 июня 2023, 13:09 Шестилетняя девочка погибла под Волновахой при подрыве на украинской мине МВД: шестилетняя девочка погибла в окрестностях Волновахи при подрыве на украинской мине РИА «Новости»

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Шестилетняя девочка погибла в районе города Волновахи в ДНР. Ребенок подорвался на украинской мине. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МВД республики.

«Она наступила на мину, вследствие чего произошел взрыв, и ребенок получил многочисленные ранения», — рассказали в полиции.

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В ведомстве обратили внимание, что семья ребенка из села Новопетриковка Великоновоселковского района. Этот населенный пункт ВСУ двое суток обстреливали минами, которые спускали на парашютах.

Один из боеприпасов упал во двор дома, где проживали двое детей. Девочка наступила на мину, не заметив ее в траве.

Родители отвезли ребенка в медпункт Азова, затем ребенка экстренно доставили в Мариуполь. Но врачи спасти ее не смогли.

Накануне украинские боевики выпустили заряды с минами «Лепесток» по херсонскому эвакуационному пункту.