Шестилетняя девочка погибла под колесами в Подмосковье

В поселке Непецино Коломенского округа Подмосковья машина сбила девочку шести лет. Ребенок скончался, сообщили в региональном главке МВД.

ДТП произошло в 20:08 около местного дома культуры. Водитель KIA не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и сбил девочку, которая была вместе с матерью. Мать ребенка не пострадала.

На место выезжали сотрудники ГИБДД. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, сообщили «360» в ведомстве.

Накануне в Москве машина скорой помощи столкнулась с мини-экскаватором. Врач и водитель чудом не получили серьезных травм. Ковш пробил лобовое стекло между их креслами.