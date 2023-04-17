Эксклюзив 17 апреля 2023, 16:21 Шестилетняя девочка и двухлетний мальчик пострадали в ДТП в Москве — источник Источник «360»: 6-летняя девочка и 2-летний мальчик пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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В Москве на Волгоградском проспекте (Юго-Восточный автономный округ) столкнулись Kia и Volkswagen, в результате пострадали двухлетний мальчик и шестилетняя девочка. Об этом сообщил источник «360».

Авария случилась на мосту в районе дома № 69. У девочки боли в груди, мальчик не смог сказать, что именно у него болит.

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Более подробной информации о ДТП пока нет. Данные уточняются.