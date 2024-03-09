09 марта 2024, 15:23
Шестилетний самокатчик попал под автобус в Петербурге
«Известия»: автобус сбил шестилетнего ребенка на самокате в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал под колеса автобуса. ДТП произошло, когда ребенок на самокате ехал через дорогу на красный сигнал светофора, сообщили «Известия».
По данным издания, авария случилась 8 марта рядом с домом № 94 на Среднем проспекте на пешеходном переходе.
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Мальчика сопровождал отец. После случившегося они сами ушли с места ДТП.
Ближе к вечеру пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики увезли ребенка в больницу, где ему диагностировали травмы и ушибы.
Ранее женщина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, стала виновницей массовой аварии в Москве на шоссе Энтузиастов. Она резко затормозила и включила правый поворотник, из-за чего столкнулись две легковушки и грузовик. В результате аварии травмы получили 25-летний водитель и 22-летняя девушка, которая находилась в салоне такси.
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