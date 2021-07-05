Шестилетний ребенок выпал из окна в поселке под Гатчиной

Шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Ситуация произошла в поселке Новый свет, который находится под Гатчиной. Об этом сообщило агентство «Невские новости».

Информация об этом появилась в понедельник, 5 июля. На данный момент гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. Они проверят родителей ребенка и органы опеки.

Информация о состоянии ребенка не разглашается. По результатам проверки прокуратура даст оценку исполнения родительских обязанностей и работы органов системы профилактики.