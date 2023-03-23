23 марта 2023, 18:55
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Ижевске
Легковой автомобиль перевернулся на Славянском шоссе в Ижевске. В результате аварии пострадал шестилетний ребенок, сообщил сайт Izhlife.
По предварительным данным, женщина за рулем легковой машины не смогла справиться с управлением и врезалась в дорожный знак, после чего автомобиль опрокинулся.
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Травмы разной степени тяжести получил находившийся в салоне ребенок, его доставили в больницу.
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ДТП
Удмуртия
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