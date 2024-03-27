Происшествия 27 марта 2024, 17:17 Шестилетний ребенок погиб во время пожара в Пермском крае

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В Пермском крае следствие проводит проверку по факту гибели шестилетнего ребенка во время пожара. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по региону.

Сообщается, что пожар произошел накануне в частном доме в деревне Андреево. Мальчик спрятался внутри дома, испугавшись огня. Двое других детей услышали оповещение о пожаре и вышли на улицу.

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Тело погибшего нашли во время тушения спасатели. О том, где в этот момент были родители, не указывается.