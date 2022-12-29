Эксклюзив 29 декабря 2022, 20:08 Шестилетний ребенок погиб при пожаре в Москве Видео «360»: при пожаре на улице 800-летия Москвы погиб шестилетний ребенок

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Вечером 29 декабря в доме 10 корпус 11 на улице 800-летия Москвы случился пожар. Загорелась квартира на первом этаже здания. Прибывшие спасатели начали эвакуацию жильцов. В результате ЧП погиб шестилетний мальчик. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

«Спасен один человек из горящей квартиры», — рассказал источник «360».

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Спасенной оказалась мать погибшего мальчика, сообщила пресс-служба столичного СК. Женщину госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, медики оказывают ей помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Специалисты выясняют причины возникновения пожара. По одной из версий, возгорание могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

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Ведомство опубликовало видео из сгоревшей квартиры. Судя по кадрам, жилище было захламлено вещами, а на окнах стояли металлические решетки.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что взяли на контроль расследование уголовного дела. Надзорное ведомство также поделилось видео с места происшествия.