Происшествия 12 июля 2023, 13:21 Шестилетний мальчик в Омске сошел с ума, став свидетелем убийства отца СК: ребенок в Омске сошел с ума, увидев убийство отца

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В Омской области у шестилетнего ребенка развилось психическое расстройство после того, как мать убила на его глазах отца. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Преступление произошло в конце декабря прошлого года в селе Андреевка. По данным следствия, 44-летняя мать мальчика находилась дома с любовником, когда ее 59-летний супруг неожиданно вернулся домой. Женщина накинулась на мужа с ножом, от полученных ран мужчина скончался. За ссорой наблюдали два малолетних ребенка. После убийства женщину задержали. Суд ей назначил домашний арест. Детей из семьи изъяли.

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«В ходе следствия выяснилось, что у шестилетнего сына обвиняемой, ставшего очевидцем преступления, развилось психическое расстройство», — сообщили в управлении.

В отношении матери мальчика возбудили два уголовных дела об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Расследование продолжается.

В Симе Челябинской области следователи предъявили обвинение мужчине в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Суд отправил его под арест.