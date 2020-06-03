Шестилетний мальчик ушел из дома и пропал в Красноярске

Полиция Красноярска ищет шестилетнего мальчика, который исчез вечером 2 июня. К поискам также присоединились волонтеры.

Ребенок вышел из дома № 9 в Тихом переулке около 19:00. После этого родственники обратились в полицию. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Созданы специальные поисковые группы. В них вошли участковые полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и добровольцы.

«Ориентировка на мальчика разослана всем нарядам полиции», — уточнили в ведомстве.

Опубликованы приметы мальчика. На вид ему около 6-7 лет, рост 110 сантиметров, телосложение худощавое. У него карие глаза, черные короткие волосы и смуглая кожа. Когда он ушел из дома, на нем была синяя спортивная кофта с зелеными вставками, синяя футболка, черные спортивные штаны, синие кроссовки.

Жителей города, которые что-то знают о местоположении ребенка, просят звонить по телефонам: 262-11-77, 8-999-314-01-75 или 102.

Ранее в Оренбургской области сотруднику СИЗО удалось найти трехлетнего мальчика. Малыша искали более 14 часов.