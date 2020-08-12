Шестилетний мальчик умер после прививки от кори в Москве. Но причина смерти не в ней

«По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть не связана с проведением прививки. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мальчика не стало спустя трое суток после вакцинации. А побочные эффекты обычно происходят в первые часы после прививки, уточнили в департаменте.

В целом в России за несколько десятков лет не было зафиксировано ни одного летального случая, связанного с прививкой от кори.

Ранее Telegram-канал «Москва сейчас» сообщил о смерти мальчика после прививки, которую сделали в одной из клиник Зеленограда. Вакцинацию проводили перед поступлением ребенка в школу. Родители вызывали скорую, но было уже поздно — медики констатировали смерть.

Ранее обозреватель «Царьграда» Александра Машкова-Благих заявила, что любая прививка должна сопровождаться тщательным обследованием, чтобы не было подобных трагических случаев.