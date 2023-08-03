Происшествия 03 августа 2023, 08:00 Шестилетний мальчик скончался в больнице Екатеринбурга от обычного герпеса E1: в больнице Екатеринбурга шестилетний мальчик умер от герпеса pxhere.com

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В больнице Екатеринбурга 23 июня скончался шестилетний мальчик. Родители полгода пытались узнать диагноз ребенка, однако врачи ничего не могли сказать. Об этом сообщил портал E1.

Мальчик долгое время страдал от постоянно появляющейся сыпи и температуры, которая поднималась до 41,1 градуса. В течение шести месяцев ребенка направляли к разным врачам, но они не могли поставить точный диагноз.

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В результате медики установили, что у мальчика было сразу три вида герпеса. Специалисты из Москвы планировали взять лечение ребенка под свой контроль, но оказалось слишком поздно. Он умер в больнице Екатеринбурга.

Родители до сих пор не узнали, от чего именно скончался их сын. В свидетельстве о смерти патологоанатом указал отек головного мозга, гематологический шок и инфекцию.

Тяжелобольной ребенок из Приморья умер во время полета в Москву для операции. Он не вынес перепадов давления и скончался перед посадкой, где его уже ждала медицинская бригада.