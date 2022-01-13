13 января 2022, 18:02
Шестилетний мальчик сбежал из детсада в Дмитрове. Прокуратура занялась делом
Прокуратура Дмитровского округа Московской области проверит побег мальчика из детсада
Шестилетний ребенок ушел самостоятельно из дмитровского детского сада и один пришел к себе домой. Побег запечатлели камеры видеонаблюдения.
Мальчик на видео, размахивая варежками на резинке, бежит в сторону дома. Детсадовец жив и здоров, сейчас он в безопасности. Но как получилось, что маленький ребенок один оказался на улице, будет разбираться Дмитровская городская прокуратура, заявили в областном надзорном ведомстве.
Сотрудники ведомства проверят, как в детском саду соблюдали требования закона о несовершеннолетних. А действиям должностных лиц, которые отвечают за безопасность воспитанников, дадут правовую оценку.