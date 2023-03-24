Происшествия 24 марта 2023, 15:11 Шестилетний мальчик попал под колеса авто в Нижегородской области

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ДТП с участием шестилетнего ребенка произошло днем, 23 марта, в рабочем поселке Сокольское в Нижегородской области. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Как рассказали в УГИБДД России по региону, водитель LADA во время движения по парковке не заметил мальчика, который сидел на корточках у лужи.

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Ребенок отделался легкими ссадинами и синяками. После осмотра медиков его отпустили домой.

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