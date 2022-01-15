Шестилетний мальчик погиб в Тверской области после нападения собак

В Тверской области собаки напали на шестилетнего ребенка. Мальчик погиб. Региональная прокуратура уже начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело.

Стая собак набросилась на ребенка 2015 года рождения в Калининском районе, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тверской области.

Следствие выяснило, что 14 января местная жительница открыла вольеры, где держала животных, чтобы их вычистить. Сама женщина ушла в огород, оставив на воле около пяти собак. Они напали на оставшегося без присмотра мальчика. Ребенок получил многочисленные травмы, в том числе не совместимые с жизнью.

Против женщины возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Действия матери и органов профилактики оценит региональная прокуратура. На место выехали прокурор Калининского района и старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.

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