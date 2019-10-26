Шестилетка на электросамокате чуть насмерть не задавил девочку в Москве

Мальчик сбил 8-летнюю Катю на электросамокате. Виновник скрылся с места событий, а девочке понадобилась медицинская помощь. У ребенка сотрясение мозга.

Когда парень совершил наезд на девочку, она упала на асфальт и замерла.

«Вероятно, скорость была очень большая, я ее увидела, соответственно тут стоял мой муж, я увидела ее лежащей, без кроссовка…ее подхватил мой муж, и она закричала!» — взволнованно рассказала Анна, мама сбитой девочки.

Катю отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и сильную гематому возле глаза. Медики предупредили: если бы под колеса электросамоката попал ребенок помладше, то мог бы быть летальный исход. Отец, сопровождавший мальчика на самокате с электроприводом, лишь выругался вслух на девочку и ее родителей, и покинул место «аварии». Найти отца с сыном почти нереально.

По правилам пользоваться арендованными электросамокатами можно только с 18 лет. Мальчику, который сбил Катю, на вид было примерно шесть. Если его и удастся разыскать, родителям могут назначить штраф в 1000 рублей. И дело вовсе не в возрасте ребенка. В России подобные транспортные средства (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и так далее) не попадают ни под один закон. У них нет номеров, для их использования не нужны водительские права. Но при этом по скорости они могут вполне обогнать некоторые мотоциклы.

В 2019 году в России было зарегистрировано около 140 дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами. В четырех из них погибли люди. Столкновение электросамоката и пешехода по закону квалифицируется как столкновение двух пешеходов. Если пострадавший умрет, то виновнику «аварии» грозит тюремное заключение сроком максимум на два года.

Правительство России пока думает над тем, чтобы узаконить моноколеса и гироскутеры. В ПДД может быть введен термин «средства индивидуальной мобильности». Их владельцы должны будут перемещаться только по тротуарам и велодорожкам и соблюдать определенный скоростной режим.