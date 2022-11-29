Происшествия 29 ноября 2022, 16:29 Шестиклассница сломала позвоночник на уроке физкультуры в Новосибирске

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В одной из школ Новосибирска ученица шестого класса на занятиях по физкультуре сломала спину. Об этом написал сайт kp.ru.

«В школе ей скорую не вызвали, дали таблетку обезболивающего. Когда пришла за сестрой, ребенок не мог ни ходить, ни сидеть», — поделилась сестра девочки.

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После госпитализации школьнице диагностировали перелом двух позвонков. Сама девочка рассказала, что перед уроком она сидела на матах на полу, когда к ней подошел 12-летний одноклассник и нарочно прыгнул на нее.

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«Она после его прыжка сложилась пополам. Учитель физкультуры подбежал, помог ей, оказал ребенку первую помощь», — добавила собеседница издания.

В школе проводится проверка.