Шестиклассники захотели напасть на школу в Москве. Теперь стоят на учете

Двоих учащихся шестого класса из Москвы поставили на учет за планирование нападения на школу. Одна из мам оштрафована.

«Ребята были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты, смотрели ужастики. Это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания», — заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ее слова приводит РИА «Новости».

Ярославская указала, что удивлена юным возрастом нарушителей спокойствия. Дети были слишком сильно вовлечены в информационное пространство.

При этом буллинг в школе, о котором раньше говорилось, как о причине нападения, не подтвердился. Также есть сомнения и в серьезности намерений шестиклассников. Полиция выявила их еще в июне текущего года и сразу предупредила руководство школы. С детьми и их родителями встретились представители прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и социальной защиты. С мамами и папами провели беседу о воспитании школьников.

Ольга Ярославская пообещала держать ситуацию на личном контроле.