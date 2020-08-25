Шестиклассники захотели напасть на школу в Москве. Теперь стоят на учете
«Ребята были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты, смотрели ужастики. Это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания», — заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ее слова приводит РИА «Новости».
Ярославская указала, что удивлена юным возрастом нарушителей спокойствия. Дети были слишком сильно вовлечены в информационное пространство.
При этом буллинг в школе, о котором раньше говорилось, как о причине нападения, не подтвердился. Также есть сомнения и в серьезности намерений шестиклассников. Полиция выявила их еще в июне текущего года и сразу предупредила руководство школы. С детьми и их родителями встретились представители прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и социальной защиты. С мамами и папами провели беседу о воспитании школьников.
Ольга Ярославская пообещала держать ситуацию на личном контроле.