Шестиклассникам из Москвы показали порно во время дистанционного урока

Родители учеников ГБОУ «Школа № 1236» в Москве подали в полицию коллективное заявление. Все дело в том, что во время онлайн-урока ученикам шестого класса продемонстрировали порнографию.

В понедельник, 19 октября, у шестиклассников школы № 1236 в 15:25 по расписанию начался урок английского языка. Но совершенно неожиданно в правом верхнем углу экрана появилось всплывающее окно с демонстрацией сцен из порнофильма, сообщили в ОМВД России по Бутырскому району. Буквально через несколько минут учитель решил прервать занятие.

Теперь этот случай будут разбирать сотрудники полиции. Пока неизвестно, кто причастен к трансляции.

В конце сентября на уличном экране в Новосибирске хакеры показали порно. Ранее там была обычная реклама. После этого местные жители начали бурное обсуждение в Сети, многие положительно оценили действие взломщиков. Есть версия, что руку к этому мог приложить кто-то из бывших администраторов. Однако виновника так и не нашли.

Также в сентябре пользователи порносайтов были атакованы вредоносной рекламой.