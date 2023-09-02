02 сентября 2023, 16:54
Шестиклассник умер после школьной линейки на Урале
Ученик шестого класса умер после школьной линейки в Каменске-Уральском
Учащийся шестого класса скончался после школьной линейки в День знаний, 1 Сентября, в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщили в сообществе «ЧП Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте».
После школы ребята собрались вместе, а двое из компании ушли в лес. Через некоторое время один из них прибежал обратно и рассказал, что другу стало плохо.
Реклама
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть подростка.
Что именно стало причиной смерти молодого человека, на данный момент неизвестно.
В пресс-службе отдела МВД по Каменску-Уральскому изданию E1.ru сообщили, что по факту ЧП началась проверка.
Ранее в Крыму школьник умер после того, как выпил энергетический напиток. Ему стало плохо, парня отвезли в больницу, где он впал в кому, но к вечеру пришел в сознание. Спустя неделю состояние подростка резко ухудшилось, и он скончался.
Дети
Школьники
Реклама
Реклама