Происшествия 02 сентября 2023, 16:54 Шестиклассник умер после школьной линейки на Урале Ученик шестого класса умер после школьной линейки в Каменске-Уральском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Учащийся шестого класса скончался после школьной линейки в День знаний, 1 Сентября, в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщили в сообществе «ЧП Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте».

После школы ребята собрались вместе, а двое из компании ушли в лес. Через некоторое время один из них прибежал обратно и рассказал, что другу стало плохо.

Реклама

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть подростка.

Что именно стало причиной смерти молодого человека, на данный момент неизвестно.

В пресс-службе отдела МВД по Каменску-Уральскому изданию E1.ru сообщили, что по факту ЧП началась проверка.

Ранее в Крыму школьник умер после того, как выпил энергетический напиток. Ему стало плохо, парня отвезли в больницу, где он впал в кому, но к вечеру пришел в сознание. Спустя неделю состояние подростка резко ухудшилось, и он скончался.