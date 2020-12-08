Шестиклассник разбился после падения с девятого этажа в Ленобласти

Его тело было обнаружено во дворе дома. По предварительным данным, во время происшествия он находился на балконе черной лестницы. Полиция завела уголовное дело. Устанавливаются детали произошедшего инцидента.

Ранее труп молодой девушки нашли под окнами многоэтажного дома в Зарайске. Травмы на теле свидетельствовали, что она упала с большой высоты. Следователи в рамках заведенного уголовного дела об убийстве задержали подозреваемого.