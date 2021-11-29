Шестиклассник госпитализирован с алкогольным отравлением в Петербурге

Ученика шестого класса госпитализировали с острым алкогольным отравлением в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на МВД.

Полиция установила, что 12-летнему ребенку стало плохо на прогулке с сестрой. Девочка позвала на помощь отца, который вызвал скорую. Прибывшие медики диагностировали отравление алкоголем.

В отношении отца детей составили административный протокол. Оказалось, что семья уже стоит на учете в ОВД.