Шестиэтажная гостиница обрушилась в Китае

Обрушение шестиэтажного здания произошло в городе Чанша китайской провинции Хунань, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Здание площадью 800 квадратных метров с магазинами, заведениями общепита, частным кинотеатром и гостиницей находилось в районе Ванчэн рядом с местным медицинским институтом. Примерно в 12:50 (7:50 по московскому времени) оно сравнялось с землей.

На фотографиях видно, что здание сложилось, как карточный домик. Рухнула не только крыша, но и стены, полы, все несущие конструкции. Под завалами виден только бортик балкона и обломки перегородок. Оперативные службы оцепили территорию. Информации о потерпевших пока не поступало.

Похожее ЧП произошло почти год назад в китайском городе Сучжоу, сообщила «Газета.ru». Тогда тоже обрушилось здание гостиницы. Из-под завалов удалось достать 23 человека.