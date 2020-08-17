Шестиэтажка загорелась на севере Москвы

В Москве пожарные потушили возгорание в шестиэтажке. Огонь охватил 50 квадратных метров. О пострадавших пока ничего не известно.

Сегодня в 18:12 в спасательные службы столицы поступило сообщение о пожаре по адресу 1-й Балтийский переулок, дом 6/21, корпус 1. По словам очевидцев, возгорание началось на шестом этаже шестиэтажного здания.

В целях безопасности пожарно-спасательные подразделения вместе с администрацией объекта вывели из здания порядка 100 человек.

В 18:39 открытое возгорание было сбито. Около семи часов вечера огонь был ликвидирован. Его общая площадь составила 50 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Московской области пострадали пятеро человек. Известно, что ожоги получили взрослые и дети.