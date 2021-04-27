Мужчину из Челябинска обвинили в убийстве шести бездомных

Уроженца Челябинской области считают виновным в убийстве шестерых бездомных. Орудием преступления оказался молоток. Об этом рассказали Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, в течение 2020 года в городе Миасс 30-летний местный житель знакомился с мужчинами, в основном без определенного места жительства, под предлогом совместного распития спиртного. Затем в малолюдных местах он наносил потерпевшим множественные удары молотком в область головы», — добавили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, в региональном управлении сообщили, что мужчина ранее был причастен к серии таких убийств. После обыска, проведенного, СКР у него в квартире обнаружили самодельное оружие.