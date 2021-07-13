Шестерых участников драки в Кузьминках арестовали на 15 суток

Кузьминский районный суд столицы приговорил к административному аресту сроком на 15 суток шестерых участников конфликта в Кузьминках. Всего после побоища между мигрантами в отделы полиции были доставлены 103 участника драки.

Об аресте агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Кузьминского суда. В отношении всех задержанных участников потасовки были составлены протоколы по статьям о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) и о мелком хулиганстве. Будут составлены еще несколько протоколов по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Полиция проверяет и устанавливает все обстоятельства случившегося. В главке МВД сообщили, что все мигранты по решению суда будут выдворены за пределы России. Им назначат административные штрафы. Некоторым из иностранных граждан будет запрещен въезд на территорию РФ.

В ночь на 13 июля мигранты в Кузьминках устроили массовую драку. Причиной, предварительно, стала бытовая ссора. Виновных оштрафуют и вышлют из России. Диаспоры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана осудили их действия и сообщили, что помогать им не собираются.