20 декабря 2022, 13:34
Шестерых пропавших охотников нашли в Якутии
Шесть человек отправились на охоту на самодельном вездеходе и пропали в Якутии. Спасателям удалось их найти, сообщил сайт kp.ru.
Тревогу забили родственники охотников после отсутствия от них какой-либо информации на протяжении недели. На поиски потерявшихся спасатели отправились на вертолетах.
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У мужчин сломался вездеход, им удалось пройти порядка восьми километров и найти охотничью избушку, в которой нашлись продукты питания.
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Якутия
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