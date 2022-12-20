Происшествия 20 декабря 2022, 13:34 Шестерых пропавших охотников нашли в Якутии

Читать 360tv в

Шесть человек отправились на охоту на самодельном вездеходе и пропали в Якутии. Спасателям удалось их найти, сообщил сайт kp.ru.

Тревогу забили родственники охотников после отсутствия от них какой-либо информации на протяжении недели. На поиски потерявшихся спасатели отправились на вертолетах.

Реклама

У мужчин сломался вездеход, им удалось пройти порядка восьми километров и найти охотничью избушку, в которой нашлись продукты питания.

Реклама