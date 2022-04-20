Шестерых нижегородских школьников госпитализировали из-за перцового баллончика

Ученик распылил перцовый баллончик в школе Нижнего Новгорода. После этого шестерых детей госпитализировали «с признаками ингаляционного отравления», сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Школьники попали в детскую областную больницу 20 апреля. Еще одного ребенка с признаками отравления отпустили домой. Трое остаются в реанимации в состоянии средней тяжести.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты областного управления СК и сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Новгорода. По факту случившегося организовали доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства отравления детей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще один громкий инцидент с перцовым баллончиком произошел неделю назад в Пензе. Местная жительница увидела около своего автомобиля двоих незнакомцев, заглядывавших в окна, и пожаловалась мужу. Тот вышел на улицу и брызнул в лицо мужчинам из перцового баллончика. Всех троих задержала Росгвардия.

Ранее, в марте, московский таксист брызнул пассажирке в лицо из перцового баллончика и избил ее, написало РИА ФАН.