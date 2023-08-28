Происшествия 28 августа 2023, 18:19 Шесть детей госпитализировали после ДТП в Новой Москве МВД: шесть детей госпитализировали после наезда минивэна на столб в Новой Москве Прокуратура Москвы

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Водитель минивэна Toyota врезался в мачту уличного освещения в деревне Каменка Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По предварительной информации пресс-службы ведомства, автомобиль потерял управление, съехал в кювет и влетел в столб. При этом в машине в момент аварии находились шестеро несовершеннолетних. Всех их направили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. О состоянии детей в прокуратуре ТиНАО не сообщили.

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Как добавили в пресс-службе МВД России, в данный момент сотрудники Госавтоинспекции Москвы, а также следственно-оперативной группы разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

Ранее в Госавтоинспекции заявили, что прошедшая пятница, 25 августа, стала самым аварийным днем за неделю — на этот день пришлось почти 30 дорожно-транспортных происшествий.