Шестеро спасателей пострадали при тушении пожаров в Красноярском крае

Шесть пожарных пострадали при тушении огня в Красноярском крае 7 мая. Об этом РИА «Новости» рассказали в краевом управлении МЧС.

Спасатели получили ожоги и незначительные отравления угарным газом в Большемуртинском и Уярском районах. Пожарных госпитализировали, они получили помощь в районных больницах.

Сейчас пострадавшие чувствую себя хорошо.

«На данный момент двое сотрудников федеральной противопожарной службы уже находятся дома и готовы приступить к выполнению своих обязанностей», — рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожары произошли после массовых коротких замыканий, вызванных обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. Жилые дома и строения загорелись в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края за день. По последним данным, семь человек погибли, пострадали еще 19. Сгорело более 800 строений.

Порывы ветра осложняли тушение огня. К утру 8 мая спасатели продолжают работы в 10 районах. В ликвидации пожаров участвуют 2007 человек и 548 спецмашин.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь родным погибших при пожарах в Красноярском крае.