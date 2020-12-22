Шестеро рабочих пострадали из-за утечки сероводорода в Иркутской области

Утечка сероводорода произошла на одной из промышленных площадок АО «Группа „Илим“». В результате пострадали шестеро рабочих, прокуратура уже начала проверку.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Усть-Илимской межрайонной прокуратуре.

«Днем 22 декабря на промплощадке лесоперерабатывающего предприятия в городе Усть-Илимске при производстве работ произошел выброс сероводорода», — рассказали в ведомстве.

Во время аварии пострадали шестеро работников — двое из них сейчас находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Там уточнили, что организовали проверку исполнения трудового законодательства. Ее проведут по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований охраны труда». Кроме того, природоохранная прокуратура проводит собственную проверку — ведомство оценивает степень негативного влияния аварии на окружающую среду. На месте происшествия также работают сотрудники Роспотребнадзора.