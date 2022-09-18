Шесть детей пострадали в ДТП на востоке Москвы | 360°

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Шесть детей пострадали в ДТП на востоке Москвы

Столичная прокуратура: 6 детей от 6 до 13 лет госпитализировали с места аварии в Москве

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Шестеро детей пострадали в аварии с двумя автомобилями BMW и Ford на востоке Москвы. С места ДТП их доставили в больницу, сообщили в столичной прокуратуре.

Иномарки столкнулись на СВХ в районе Лосиноостровской улицы в Восточном административном округе. По информации источника «360», в больницу также попал один взрослый.

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По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля BMW не соблюдал дистанцию и въехал в Ford, который сломался и стоял на проезжей части. Мужчина признался, что не увидел стоящий автомобиль.

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В салоне Ford женщина-водитель перевозила шесть несовершеннолетних детей от 6 до 13 лет.

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Восточного административного округа проводит проверку по факту аварии.

В столичном дептрансе уточнили, что движение по внешней стороне СВХ из-за аварии затруднено.

Москва

Прокуратура РФ

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