Шестеро детей из Таганрога попали в больницу после бассейна

Шестеро детей в Таганроге попали в больницу, отравившись парами хлора. Всем стало плохо после посещения городского бассейна. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

«По предварительным данным, 26 сентября 2021 года у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора», — процитировал ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным администрации города, родители четверых из шести детей отказались от их госпитализации. Еще два ребенка остались в больнице, их состояние оценивают как удовлетворительное. В СК по региону отметили, что начали проверку по факту случившегося.

Следователи осматривают место происшествия, общаются с родными пострадавших и очевидцами. Кроме того, они взяли пробы воды, чтобы провести исследование на санитарно-химические и микробиологические показатели. Отдельную проверку начали в Роспотребнадзоре.

В июле пятеро детей отравились парами хлора в казанском аквапарке «Ривьера». Один ребенок попал в реанимацию — его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Еще четверых пострадавших госпитализировали.