Происшествия 23 ноября 2023, 16:39 Шестьдесят человек эвакуировали из жилого дома в Москве из-за найденной гранаты Шестьдесят жильцов дома в Москве эвакуировали из-за найденной гранаты времен ВОВ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из-за двух гранат, предположительно времен Второй мировой войны, шестьдесят человек эвакуировали из многоэтажки в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, гранату нашли в подъезде жилого дома в Старопетровском проезде в Войковском районе столицы. Боеприпасы обнаружили в процессе выгрузки отходов из мусоропровода в многоквартирном 22-этажном здании.

Реклама

На место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты приступили к ликвидации опасных устройств. Кто и зачем положил гранаты в мусоропровод, пока неизвестно.

Ранее Минэнерго Подмосковья опровергло информацию о взрыве на электроподстанции в Лыткарине, который якобы произошел утром 23 ноября. Они сообщили, что в районе отключили подачу электричества из-за того, что на подстанции начался пожар вследствие нарушения техники безопасности.