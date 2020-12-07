Шесть жителей ингушского села отравились угарным газом

По данным информагентства, люди отравились в селе Барсуки (Назрановский район). Отмечается, что среди отравленных двое детей. «Газета.ru» рассказала, что всех пострадавших доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, которая находится в Назрани. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.