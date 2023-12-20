20 декабря 2023, 19:38
Шесть жителей ДНР пострадали из-за обстрела ВСУ
Пушилин: шесть человек пострадали в результате обстрела ДНР с стороны ВСУ
Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела Донецка, Горловки, Ясиноватовского района со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, среди пострадавших оказались два сотрудника больницы, а также один пациент. В результате атаки ВСУ повреждения получили три жилых дома в Киевском, Петровском районах Донецка и объект гражданской инфраструктуры в Горловке.
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Украинские военные 15 раз обстреляли ДНР, выпустив 42 боеприпаса. Они применили ударный беспилотник и артиллерийские орудия калибра 122, 152 и 155 миллиметров.
Ранее сдавшийся в плен украинский боец заявил, что военнослужащие ВСУ испытывали ненависть к жителям Донбасса задолго на начала спецоперации ВС России. По его словам, однажды они открыли прицельный огонь по донецкому поселку, не думая о жертвах среди мирного населения.
Донбасс
Денис Пушилин
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