Происшествия 14 марта 2024, 16:37 Шесть женщин задержали по подозрению в организации подпольного казино на Камчатке

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Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть женщин, которые подозреваются в организации мини-сети подпольных игорных клубов в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил сайт argumenti.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным ведомства, казино работало по предварительной записи. Гости собирались в группы и меняли деньги на фишки, владелицы клуба гарантировали посетителям выплату выигрыша.

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Как сообщил сайт «Патрульный Петербурга», во время обысков в казино правоохранители обнаружили 67 компьютеров, деньги и документацию.