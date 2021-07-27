Шесть врачей в ЯНАО не смогли определить у умершей женщины инсульт

В Надыме умерла 40-летняя женщина от инсульта. За два дня ее осмотрели шесть врачей, но так и не определили причину плохого самочувствия.

«Уважаемая администрация ЦРБ просим вас пересмотреть персонал работников скорой помощи, ибо они не могут поставить правильный диагноз, у них в глазах одна корона. Из-за двух дней неправильного диагноза время было упущено, мы потеряли дороговато нам человека», — написали родственники умершей в группе «Злой и добрый Надымчанин».

Как сообщило Ura.ru, женщину осмотрели три врача скорой помощи, два терапевта, и невролог. Никто из них не смог определить у нее инсульт. По сообщению родственников, женщине даже пришлось идти в красную зону самостоятельно. Но обратно ее вынесли уже на носилках.

В Надымской районной больнице рассказали, что провели все необходимые исследования, но они не дали должного эффекта.

Ранее ученые из Хельсинкского университета рассказали о пользе музыки для пациентов, перенесших инсульт. По их данным, прослушивание музыки помогает в восстановлении речи.