01 февраля 2024, 07:39
Шесть украинских БПЛА нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями
Минобороны: над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали 6 дронов ВСУ
Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Воронежскую область. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Около 06:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.
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Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской области. Еще два дрона нейтрализовали над территорией Воронежской области. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что две воздушные цели сбили на подлете к городу Строитель.
Также утром в четверг, 1 февраля, Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника ВСУ над Курской областью. В Нижегородской области средства радиоэлектронной борьбы обезвредили два украинских БПЛА.
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