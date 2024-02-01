Происшествия 01 февраля 2024, 07:39 Шесть украинских БПЛА нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями Минобороны: над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали 6 дронов ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Воронежскую область. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Около 06:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.

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Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской области. Еще два дрона нейтрализовали над территорией Воронежской области. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что две воздушные цели сбили на подлете к городу Строитель.

Также утром в четверг, 1 февраля, Минобороны сообщило о ликвидации беспилотника ВСУ над Курской областью. В Нижегородской области средства радиоэлектронной борьбы обезвредили два украинских БПЛА.