Происшествия 18 сентября 2023, 23:48 Шесть туристов пропали на Камчатке МЧС: спасатели ищут пропавших на Камчатке шестерых туристов

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На Камчатке не вышла на связь группа туристов, на их поиски отправились спасатели МЧС России. Подробности сообщило ведомство в Telegram-канале.

Зарегистрированная группа туристов не вышла в назначенный день на стоянку «Клешня», об этом в МЧС сообщил знакомый путешественников. Известно, что шесть человек отправились по маршруту со стоянки «Копыто» в район вулкана Толбачик 14 сентября. В настоящее время связь с тургруппой отсутствует, сообщили в МЧС.

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В поисках задействовали специалистов Поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике. В Елизовском районе дежурит вертолет Ми-8 МЧС России.

Пропавшую во время спуска с горы Большой Иремель в Башкирии туристку нашли живой на вторые сутки поиска. Жительница Екатеринбурга отбилась от группы и потерялась.