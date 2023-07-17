Происшествия 17 июля 2023, 17:31 Шесть сирийцев, приехавших на обучение, пропали в Москве Baza: шесть граждан Сирии приехали на обучение в Москву и пропали РИА «Новости»

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Шесть сирийцев пропали в Москве. Они приехали в столицу для участия в образовательной программе, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, в начале июля группа из 16 граждан Сирии приехала в Москву. Их поселили в общежитии Государственного института русского языка имени Пушкина на улице Академика Волгина. Вначале почти все студенты активно посещали занятия, но затем шесть человек в возрасте от 24 до 45 лет перестали ходить и их больше не видели на парах.

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Руководитель отдела по работе с иностранными студентами института обратился в полицию. Правоохранители предположили, что пропавшие использовали образовательную программу и Москву в качестве промежуточной точки перед миграцией в другую страну.

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