Происшествия 16 февраля 2024, 10:51 Шесть школьников попали в больницу с отравлением в Калининградской области СК начал проверку после отравления школьников в Калининградской области

Читать 360tv в

Шесть школьников в поселке Большаково Славского района госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщили в СК по Калининградской области.

Информация об отравлении учеников 5-8-х классов поступила правоохранителям 15 февраля. По предварительным данным, утром школьники пожаловались на ухудшение самочувствия. Медицинскую помощь оказали 23 ученикам, шесть из них попали в больницу.

Реклама

Следователи начали проверку по факту отравления детей. К работе привлекли специалистов Роспотребнадзора по Калининградской области. Проверку взял под контроль глава регионального управления СК Дмитрий Бочаров.

Ранее в Приморском крае посетители бургерной массово отравились наггетсами. Оказалось, что в соусах заведения общественного питания была сальмонелла.