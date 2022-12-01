Происшествия 01 декабря 2022, 17:57 Шесть семей остались без жилья после пожара в Новосибирской области

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Многоквартирный деревянный дом сгорел в Новосибирской области. Шесть семей остались без жилья, сообщил телеканал «Царьград».

Возгорание началось от одной из печей в квартире. Другого отопления в доме не было. Никто не пострадал, но все жильцы остались без дома. Им предложили поселиться в маневренном фонде области, но у каждого нашлись родственники, готовые приютить пострадавших.

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Правоохранители выясняют подробности случившегося.

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